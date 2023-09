Migranti: Fidanza, ‘sinistra boicotta accordo Ue-Tunisia’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “La sinistra smetta di boicottare l’accordo Ue-Tunisia. Fin dal primo giorno il Pd e la sinistra europea hanno lavorato per affossare l’accordo. Lo hanno fatto ancora in questi giorni di plenaria a Strasburgo, sia nel corso del dibattito sul tema sia in quello di ieri sullo stato dell’Unione con la presidente Von der Leyen, intimando alla presidente della Commissione di non dare corso all’accordo”. lo afferma il capo delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“Si tratta -ricorda- di un memorandum che prevede procedure articolate prima di arrivare all’erogazione delle risorse destinate al Governo tunisino. È di tutta evidenza che, se nel frattempo da parte tunisina viene percepito un clima di ostilità politica crescente, anche l’impegno delle autorità locali nel contenere le partenze in questi giorni così difficili, in cui i flussi aumentano e l’accordo non è ancora formalmente in vigore, può risentirne in maniera pesante. Sabotare politicamente l’accordo significa quindi rendersi complici degli sbarchi e dei trafficanti. Tacere di fronte al comportamento ipocrita dei Governi francese e tedesco che si sono rimangiati gli impegni sui ricollocamenti volontari, significa rendersi complici di chi vuole trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa”.