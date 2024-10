Migranti: Fina (Pd), ‘per centri Albania sprecato 1 mld che poteva andare a sanità’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Con 5 mesi di ritardo i centri di accoglienza voluti dal governo in Albania stanno per accogliere i primi migranti. E’ la dimostrazione plastica di come è stato sperperato quasi un miliardo di euro dei contribuenti italiani per una struttura che viola il diritto internazionale e per la quale l’Italia è sotto osservazione Ue. Quelle stesse risorse potevano essere usate, per esempio, per la sanità, per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri. Invece sono state gettate via per un’operazione inutile e di sola propaganda. Il governo non venga più a chiedere all’opposizione dove prendere i soldi per la sanità: il governo li aveva e li ha gettati dalla finestra”. Lo dichiara il senatore del Pd Michele Fina.