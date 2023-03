Migranti: Fini, ‘la ‘mia’ legge è datata, è arrivato il momento di cambiarla’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar (Adnkronos) – “La legge che porta il mio nome è una legge datata ed è arrivato il momento di cambiarla”. Lo dice Gianfranco Fini al ‘Giorno’. “Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la legge”, spiega l’ex ministro degli Esteri aggiungendo: “Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddetti migranti economici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. Oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, la dimensione dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell’altra grande parte, che vive in condizioni disastrose”.

Per Fini, insomma, “sono aumentati enormemente i casi in cui il diritto d’asilo è davvero motivato, ergo non c’è dubbio che non si possa più affrontare questo scenario con una legge datata”. L’ex leader di An prosegue: “Nonostante i molti governi di centrosinistra, la mia legge è rimasta perché era in sintonia con la Turco-Napolitano, nel prevedere che il permesso di soggiorno potesse essere dato a quei migranti che dimostravano di poter avere un reddito da lavoro. Da qui discende il sistema delle “quote“, previste per far entrare gli stranieri che, secondo le previsioni delle prefetture, sono necessari all’economia”.