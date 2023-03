Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Noi non useremo le parole di sciacallaggio politico usate dalla Meloni quando era all’opposizione. Per noi non siete criminali, siete inadeguati, che forse per le sfide planetarie che ci aspettano è ancora peggio”. Lo ha detto Barbara Floridia, del M5s, in Senato.