Migranti: Floridia (M5s), ‘Salvini sfugge, mentre assenza Meloni è gravissima’

Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Avevamo chiesto la presenza di Salvini ma, non è la prima volta, Salvini preferisce parlare in Tv ma non qui. Ogni volta fugge e sfugge, la sua è una assenza”. Lo ha detto Barbara Floridia, del M5s, in Senato.

“E un’altra assenza gravissima è quella della premier Meloni perché contraddice quello che ha detto lei, che il problema migranti è centrale. Così cruciale che Salvini e Meloni non ci sono”, ha aggiunto la Floridia sottolineando tra l’altro: “Il Consiglio dei ministri a Cutro è per sopperire a una mancanza, come chi no sa come comportarsi e lo scopre dopo”.