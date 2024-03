Migranti: Foti, ‘da accordo Italia-Albania contributo fondamentale contro arrivi illegali’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Accordi di cooperazione con Paesi terzi per evitare che gli immigrati partano dalle coste africane, mentre altri vorrebbero limitarsi a una redistribuzione tra i paesi europei, peraltro miseramente fallita. All’interno della sinistra l’accordo con l’Albania ha avuto più persone che si sono scagliate contro di quante lo abbiano letto. Avevano puntato tutto sul fatto che la Corte costituzionale albanese lo bocciasse e così non è stato; ieri hanno strombazzato in ordine ad un’altra decisione dicendo ‘questo accordo è già bloccato’. Spiace comunicare loro che è perfettamente legittimo, sarà perfettamente operativo e contribuirà notevolmente a invertire quella tendenza di arrivi disordinati e illegali sulle nostre coste che abbiamo conosciuto negli anni precedenti”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, intervenendo per un saluto al convegno sull’accordo Italia-Albania organizzato in Senato da Fratelli d’Italia.