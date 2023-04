Migranti: Foti (Fdi), ‘maggioranza unita, nessuna competizione interna’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Io valuto solo le leggi che sono sul tavolo, non quelle che c’erano. E faccio notare che la posizione di Fratelli d’Italia ai tempi dei Decreti sicurezza su alcuni punti era anche per andare oltre quelle norme, ma la situazione oggi è completamente diversa. C’è un governo che può valutare nel complesso la situazione e c’è un Parlamento che può dare suggerimenti preziosi. Ne verrà fuori una legge ben fatta. Non c’è una competizione interna, non c’è una gara, parliamo del futuro e del bene dell’Italia. La maggioranza unita ha presentato un emendamento, e lo ha fatto in modo ponderato. Un emendamento equilibrato. Non vogliamo muri o barricate, ma nemmeno praterie”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista al Corriere della Sera.