Ottobre 1, 2023

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “È sconcertante l’opposizione della sinistra all’attività del governo Meloni contro l’immigrazione illegale. In Italia plaude alla decisione del giudice di non applicare le norme contro i clandestini, in Germania finanzia le Ong che li portano sulle coste italiane”. Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.