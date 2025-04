Migranti: Foti, ‘Italia guida nella nuova strategia su asilo e rimpatri’

16 Aprile 2025

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La Commissione europea riconosce il ruolo guida dell’Italia nelle politiche europee su asilo e rimpatri, recependo le proposte avanzate dal governo e confermando la bontà della linea seguita fin dall’inizio dalla premier Meloni”. Così in una nota Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione.

“La Commissione ha proposto di anticipare misure chiave contenute nel nuovo Patto su migrazione e asilo, tra queste la procedura accelerata per le domande di asilo ritenute manifestamente infondate e l’introduzione di una lista comune Ue dei Paesi terzi di origine sicuri. Una lista che ricalca quella già adottata dall’Italia, includendo Paesi come Egitto, Tunisia e Bangladesh al centro di recenti controversie giudiziarie, confermando che sono gli Stati a redigere questi elenchi. Quella italiana si dimostra essere una scelta lungimirante, come dimostra anche il modello dei centri in Albania, che trova una conferma anche a livello europeo. Dispiacerà alla sinistra, che ha sempre criticato queste soluzioni, ma oggi è evidente che l’Europa segue la strada tracciata dal governo Meloni”.