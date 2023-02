Migranti: Foti, ‘sdegno per alcuni commenti media contro Meloni’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Profondo sdegno per alcuni commenti diffusi sui media, riferiti all’ultima strage dei 63 immigrati morti in mare al largo della Calabria, secondo cui il presidente Meloni non potrebbe piangere quelle vittime”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Sulla base di teorie farneticanti, si cerca di addossare le colpe di questo evento drammatico al Governo insediatosi da pochi mesi. Una squallida operazione editoriale tesa a demonizzare chi, come Giorgia Meloni, giustamente ritiene che si debba cerca di fermare le partenze delle carrette della morte, ma che si guarda bene di spendere una parola sulle responsabilità dei 26.000 e più immigrati che hanno trovato la morte in mare in questi ultimi 10 anni, quando Fratelli d’Italia e la sua leader erano all’opposizione. Bene ha fatto, dunque, il Capo dello Stato Mattarella ad evidenziare che l’immigrazione è un fenomeno di cui l’Unione Europea deve farsi carico, a partire dai luoghi utilizzati dai trafficanti di morte per le loro criminali attività”, conclude l’esponente di Fdi.