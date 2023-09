Migranti: Foti, ‘soluzione è coesione europea’

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione la linea è quella che Giorgia Meloni aveva già tracciato all’opposizione e che ha continuato a ribadire come presidente del Consiglio: la soluzione possibile per affrontare il problema è quella di una fortissima coesione europea. Ieri sera il presidente Macron ha dimostrato una grande apertura, riconoscendo che bisogna andare ad aiutare i Paesi da cui partono i migranti e, al tempo stesso, smantellare le reti criminali che fanno affari sull’immigrazione illegale. Anche il ministro degli interni tedesco Faeser in queste ore ha dichiarato che per affrontare questo tema occorre una cooperazione europea”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera a tgcom24.