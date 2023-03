Migranti: Fratoianni, ‘a Cutro per restituire dignità al Paese dopo sceneggiata Cdm’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Oggi sulla spiaggia di Cutro per restituire dignità a questo Paese e alle sue Istituzioni, dignità persa con la sceneggiata del consiglio dei ministri di qualche giorno fa, dignità persa nel rapporto fra Stato e familiari delle vittime del naufragi, dignità che viene persa quando non si salvano le persone in mare”. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, al termine della manifestazione di oggi pomeriggio a Cutro.