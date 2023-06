Migranti: Fratoianni (Avs), ‘da Ue ennesima risposta inadeguata e disumana’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – “Dall’Europa l’ ennesima risposta inadeguata, disumana e fondata sulla logica dell’emergenza: nulla per rispondere alle cause dei fenomeni migratori e anzi l’inaccettabile ipotesi dei rimpatri in Paesi terzi di transito. Insomma la normalizzazione della pratica illegale dei respingimenti è poi un passo verso l’esternalizzazione delle frontiere”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo l’accordo europeo raggiunto ieri.

“Certo che gli amici del governo Meloni, Polonia ed Ungheria, sono furibondi – prosegue – per l’accordo raggiunto a livello europeo sui migranti: se fosse per loro ci sarebbero solo bastonate e filo spinato per chi fugge dalla disperazione. Ma non si può certo gioire per un accordo che conferma il metodo fallimentare nelle politiche di accoglienza, l’Europa tenterà di diventare sempre più una fortezza, e la solidarietà fra gli Stati e verso chi fugge rimarrà una parola vuota. Il modo peggiore per continuare ad affrontare un grande questione epocale”.