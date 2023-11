Migranti: Fratoianni (Avs), ‘per l’Italia e per l’Europa un’altra pagina di vergogna’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “È successo di nuovo. Una nave della società civile, la Ocean Viking di Sos Mediterranee è stata multata e fermata per 20 giorni. È il dodicesimo caso. La sua colpa? Quella di aver rispettato il diritto e i diritti delle persone in mare soccorrendo 34 persone che avrebbero rischiato di annegare”. Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, su Facebook.

“Nel caso specifico è stato chiesto alla Ocean Viking – prosegue il leader di SI – di coordinarsi con la sedicente guardia costiera libica che è specializzata nelle deportazioni, nei respingimenti e nei maltrattamenti dei migranti più che nel loro salvataggio. In questo caso neanche hanno risposto. Cosa avrebbe dovuto fare secondo il Governo Ocean Viking? Ricordiamo a Piantedosi e alla Presidente del Consiglio Meloni che negare il soccorso è un reato. Essere multati vedere la nave sequestrata per aver assolto un obbligo è il paradosso delle leggi contro le Ong”.

“Ora la Ocean Viking sarà per più di un mese lontana dal Mediterraneo centrale, lontana da dove ci sarebbe bisogno di lei. Per il governo della destra missione compiuta – conclude Fratoianni – per l’Italia e per l’Europa l’ennesima pagina vergognosa di diritti negati”.