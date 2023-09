Migranti: Fratoianni, ‘che succede a Cpr Caltanissetta, ora interrogazione parlamentare’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Nei mesi scorsi ho avuto la possibilità di poter visitare il Cpr di Caltanissetta insieme all’ Associazione studi giuridici immigrazione e Arci Sicilia. In quell’occasione avevamo potuto constatare strutture fatiscenti, condizioni di vita indegne, condizioni igieniche che di igienico non hanno nulla, assistenza sanitaria deficitaria, violazioni del diritto di difesa degli ospiti del Cpr, che in molti casi non hanno potuto nominare un legale di fiducia. Ora, ad alcuni mesi di distanza, a leggere l’inchiesta di Repubblica nessun miglioramento, anzi”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo l’inchiesta del quotidiano pubblicata in questi giorni in cui si parla di abuso di psicofarmaci, e nessun diritto rispettato.

“A questo punto – prosegue il leader di Si -, il governo dovrà spiegare in Parlamento perché tutto ciò che abbiamo visto e tutto ciò che viene denunciato non trova soluzione”. “Posso capire che l’ineffabile commissario all’immigrazione voluto dal governo faccia poco o nulla, è ciò che sta avvenendo da tempo ormai, ora però la magistratura locale accenda un faro su quel centro, una vergogna dello Stato che non può più essere tollerata”, conclude Fratoianni.