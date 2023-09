Migranti: Fratoianni, ‘da destra fallimento annunciato’

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Con l’Europa bisognerebbe avere una linea chiara, la presidente del consiglio Meloni dice che non le interessano i ricollocamenti e che vuole fermare le partenza. Evidentemente questo è un fallimento annunciato, come è tutta la linea del governo della destra. E la smettano di fare come gli scafisti, 5mila euro per evitare il trattenimento è una vergogna”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra al Tg3.