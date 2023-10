Migranti: Fratoianni, ‘da governo aspettiamo ancora una risposta su video Apostolico’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Eh no, non va affatto bene. Il sottosegretario all’Interno Molteni esclude, rispondendo all’interrogazione dell’onorevole Zaratti, che il video con cui è stata linciata mediaticamente e politicamente la giudice Apostolico non è opera delle forze dell’ordine? Eppure quel video è stato girato in una zona del porto di Catania dove potevano accedere solo le forze dell’ordine. Dunque la domanda resta ed è ancora più urgente che arrivi una risposta”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E ci aspettiamo possibilmente una risposta non evasiva né sbrigativa. Da dove arriva quel video? Chi lo ha fornito al ministro Matteo Salvini? Perché è così difficile – conclude Fratoianni – avere una risposta chiara e definitiva?”.