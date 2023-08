Migranti: Fratoianni, ‘definitivo fallimento politiche destra’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Le ong continuano a salvare dalla morte esseri umani nel Mediterraneo e cosa fa il governo italiano? Ricomincia a fare la guerra all’umanità comminando multe, decidendo fermi delle navi, in spregio alle norme internazionali e in nome di un ottuso egoismo”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Cosi come è inaccettabile che dalle autorità italiane – prosegue il leader di SI – arrivino alle Ong le indicazioni di coordinarsi con le autorità tunisine per sbarcare naufraghi soccorsi in acque internazionali, come erano le 72 persone a bordo di Aurora di Sea-Watch. In Tunisia sono in corso quotidiane violazioni dei diritti umani con migranti spinti nel deserto con la violenza e frequentissimi episodi di xenofobia incentivati dalle dichiarazioni del presidente Saied, lo stesso che la Presidente Meloni incensa cercando di spostare la frontiera europea in nordafrica. Alla ripresa dei lavori parlamentari presenterò un’interrogazione parlamentare su questo episodio. La Tunisia non può essere considerata un Paese sicuro per naufraghi e per chi fugge dalle coste africane”.

“Questo agosto 2023 infine – conclude Fratoianni – segna definitivamente il fallimento delle politiche migratorie della destra come si può notare dallo scaricabarile sui comuni, sulle difficoltà nell’accoglienza, nell’approccio emergenziale inutile e inefficace. Fallimento dimostrato peraltro, dallo studio di Pagella Politica: non è un caso che Meloni abbia fatto quest’anno 2 tweet rispetto ai 200 del 2019, o Salvini sia passato dagli 800 tweet del 2020 ai 6 di quest’anno… quando sono in difficoltà cercano di non riconoscere la realtà…”.