Migranti: Fratoianni, ‘destra incapace, da Lampedusa immagini umilianti’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Guardando le immagini umilianti e vergognose non degne di un Paese civile che arrivano da Lampedusa, viene in mente solo il cinismo e l’incapacità di questa destra che annunciava ‘ora l’Europa ci ascolta sui migranti’ o che declamava ‘cercheremo i trafficanti in tutto il globo terracqueo'”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Sono quelli – prosegue il leader di Si – che solo pochi mesi fa organizzavano parate mediatiche per annunciare che ‘ora la Tunisia collabora’, e tranquillizzavano gli italiani con ‘ci penserà il commissario per l’emergenza migranti’. La realtà è comunque e sempre più forte – conclude Fratoianni – della finzione e della propaganda: e ci dice che è arrivata al capolinea la politica che la destra aveva messo in campo”.

“Ora straccino il decreto Cutro, organizzino una rete decente di prima accoglienza, abbiano la capacità di un po’ di programmazione, abbiano l’umiltà di ascoltare gli enti locali e tutte quelle organizzazioni che da sempre sono impegnate su questo fronte, e abbiano la forza e la credibilità di esigere un impegno concreto da parte della Ue”.