Migranti: Fratoianni, ‘domani molto da chiarire da governo a question time su Albania’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Vogliamo sapere dal governo italiano se intende chiarire quali siano state le inderogabili ragioni che hanno portato ad utilizzare la nave militare Libra e con quali costi per il trasferimento, la permanenza in Albania e il rientro in Italia dei migranti. Vogliamo anche sapere se oltre a nave Libra siano state impiegate altre unità navali . E vogliamo infine sapere con che tipo di personale, e con quali valutazioni, è stata determinato la selezione dei migranti trasferiti in Albania e se, agli stessi, è stata garantita adeguata assistenza e rispetto dei diritti a loro riconosciuti”. E’ quanto chiederà al governo italiano domani pomeriggio nell’Aula di Montecitorio Avs con Nicola Fratoianni nel corso del Question Time.

“Una delegazione di parlamentari si è recata recentemente – si legge nell’interrogazione a risposta immediata – presso il complesso per migranti realizzato in Albania constatando che le strutture risultano ancora in fase di cantiere. Nel maggio scorso il Ministero dell’Interno aveva pubblicato una ‘consultazione preliminare di mercato’ per la fornitura del servizio di trasporto di persone migranti dalle acque internazionali del Mediterraneo centrale al porto di Shengjin attraverso il noleggio di navi private: tale servizio sarebbe dovuto iniziare a metà settembre ma a metà ottobre le procedure d’appalto non risultano ancora concluse”.

“Peraltro, nonostante i lavori di allestimento dei centri in Albania non siano terminati e le procedure d’appalto per il noleggio dei traghetti non siano concluse il governo ha deciso comunque di trasferire in Albania 16 migranti utilizzando la nave militare Libra. Secondo l’ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce della Guardia costiera, la nave militare non avrebbe avuto spazi adeguati per ospitare i migranti garantendo le condizioni previste nella consultazione preliminare di mercato, dagli alloggi, alle aree tecniche, agli spazi da adibire alle attività di screening”.

“Occorre quindi chiarire : 1) quali siano stati i criteri adottati per individuare i migranti da trasportare in Albania, 2) se a bordo della Libra siano state effettuate attività di screening e fornita tutta l’assistenza necessaria per navigare in sicurezza, a partire dagli alloggi, 3) perché si è deciso di procedere con urgenza con il primo trasferimento di migranti in Albania nonostante le criticità e i ritardi illustrati”, si legge nella nota di Avs in vista del question time di domani.

“I migranti hanno riferito alla delegazione parlamentare di modalità del tutto aleatorie di selezione a bordo, i minori e fragili sarebbero stati individuati in maniera approssimativa, tanto che 4 di loro, appena sbarcati, sono stati rimandati in Italia perchè minorenni o vulnerabili mentre 12 sono rientrati a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma. Ecco perchè la decisione di impiegare la nave Libra, costosa e inadeguata ad effettuare quel tipo di viaggio, risulta grave e incomprensibile”.