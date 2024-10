Migranti: Fratoianni, ‘dopo figuraccia Albania, schiaffo a Parlamento, si fermino’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Prima la figuraccia in Mondovisione sui centri di detenzione in Albania, poi un decreto Paesi Sicuri per aggirare e violare il diritto internazionale, poi ancora la guerra ai magistrati , e infine quel decreto ora lo infilano in un emendamento al decreto flussi. Un altro schiaffo al Parlamento, un altro segno della loro debolezza al di là della propaganda. Si fermino”. Lo afferma al Tg3 Nicola Fratoianni di Avs.