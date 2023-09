Migranti: Fratoianni, ‘è destra che non sapendo che fare a creare emergenza’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni prende in giro gli italiani, li prende in giro quando dice che fermerà le partenze dei migranti dall’Africa, li prende in giro perché il blocco navale non si può fare, o quando dice che risolverà il problema costruendo nuovi Cpr all’infinito, cioè quei luoghi di detenzione che sono un buco nero del nostro diritto. Non risolvete alcun problema”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, in un video sui social.

“Prendiamo il numero dei rimpatri: è sempre rimasto irrisorio rispetto al numero degli arrivi, bisognerebbe smetterla – prosegue il leader di Si – di investire sul disgoverno del sistema per creare paura e poi spacciare i propri slogan come strumento di accumulazione di consenso elettorale, che è il mestiere preferito di Matteo Salvini. Quello che quando arrivò nel 2018 al governo pensò bene di demolire il sistema di accoglienza, e di cancellare tutto ciò che funzionava dai piccoli centri e dall’accoglienza diffusa, tagliando i fondi ai processi di inclusione e ai corsi di italiano, così facendo nessuno verrà mai integrato”.

“La verità è che con le vostre politiche siete voi, siete voi a creare un’emergenza, siete voi che rischiate di creare la bomba sociale, e se avremo problemi in questo Paese i responsabili sarete voi, saranno queste politiche. Avete fallito sulle polemiche migratorie, riconoscetelo e cambiate strada”, conclude Fratoianni.