Migranti: Fratoianni, ‘Lampedusa certifica clamoroso fallimento governo Meloni’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Lampedusa certifica il clamoroso fallimento del governo Meloni. Questo governo collo slogan ‘aiutiamoli a casa loro’, cosa ha fatto per prima cosa? Ha tagliato i fondi alla cooperazione nella manovra. Hanno fatto la guerra alle Ong che salvano vite, quando va ringraziato chi lo fa. E’ curioso, poi, dire che l’Europa non è amica quando tu se amica di quei paesi nazionalisti che non impediscono di cambiare il trattato di Dublino. Così non si governa un grande paese”. Così Nicola Fratoianni alla festa di Sinistra Italiana.