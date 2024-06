Migranti: Fratoianni, ‘Meloni invece di procura venga in Parlamento a cancellare Bossi-Fini’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Invece di andare in procura per una mossa di sapore propagandistico, piuttosto la presidente del consiglio Meloni venga in Parlamento per contribuire a cancellare la legge vergogna Bossi-Fini e per avere finalmente nel nostro Paese una legge degna di una politica di programmazione ed inclusione dell’immigrazione”. Così afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E se la presidente del consiglio vuole proprio agitare la bandiera della legalità – prosegue l’esponente rossoverde – può andare in procura quando vuole a denunciare gli amici libici del suo governo che lucrano sulla pelle degli esseri umani quando li segregano e li torturano in territorio libico e poi li mandano su barconi malandati verso la morte. Quei loro amici libici su cui – conclude Fratoianni – si stanno per fortuna stringendo sempre più le maglie della Corte Penale Internazionale e degli investigatori dell’Onu”.