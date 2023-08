Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Dopo la nuova tragedia a largo di Lampedusa suonano ancora più severe le parole di chi lotta ogni giorno in prima linea con un fenomeno che non è più emergenza, ma un fatto strutturale della quale Italia ed Europa non si vogliono rendere conto”. Lo scrive su Twitter la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent postando un articolo che raccoglie le testimonianze dei volontari della Valsusa.