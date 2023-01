Migranti: Frontex, in 2022 +64% arrivi irregolari in Ue, dato più alto dal 2016**

Gennaio 13, 2023

Bruxelles, 13 gen. (Adnkronos) – Il numero dei migranti irregolari arrivati nell’Unione europea nel 2022 è il più alto registrato dal 2016. Lo rende noto Frontex, l’Agenzia europea della vigilanza dei confini, spiegando che nell’anno appena concluso sono stati registrati 33mila ingressi illegali in Europa. Di questi, il 45 per cento proveniva dalla rotta balcanica. Inoltre, sottolinea Frontex, nel 2022 si è registrato un aumento del 64 per cento degli arrivi irregolari in Europa rispetto all’anno precedente.