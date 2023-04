Migranti: Furfaro (Pd), ‘destra soffia sul fuoco e fa propaganda’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Togliere la protezione speciale non serve a niente: non farà diminuire gli sbarchi e non rallenterà i flussi migratori. I nuovi provvedimenti servono solo a creare più irregolarità: ma questo la destra lo sa e soffia sul fuoco della propaganda”. Così a Radio Immagina, la radio del Pd, Marco Furfaro, deputato e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria Pd.

“L’immigrazione non è un’emergenza ma un fenomeno ormai diventato strutturale che va governato con serietà e competenza. Noi abbiamo un’altra idea rispetto alla destra: dobbiamo tornare a servizi come gli Spra, a governare, smistare e integrare le persone. E poi abbiamo bisogno di più Europa: di una Mare nostrum, di ridistribuzione obbligatoria dei migranti, di vie legali e di corridoi umanitari”, ha aggiunto.