Migranti: Gadda (Iv), ‘decreto Cutro bandierina, comuni abbandonati’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il decreto Cutro era una bandierina, il fenomeno migranti va gestito da tanti punti di vista e non è assolutamente stato risolto. Si usano le Ong per i soccorsi in mare, perché non c’è un sistema nazionale e europeo per salvare le vite, come era accaduto nel passato”. Lo afferma la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda a Coffee Break su La7.

“C’è poi la polemica con gli amministratori locali, che sono stati abbandonati: sul fronte della gestione di queste persone non è stato fatto niente, per i comuni la situazione è diventata insostenibile, anche a causa dell’aumento dei minori non accompagnati. Va bene il piano Africa – aggiunge Gadda – ma non si può pensare di non parlare di gestione nel nostro territorio. Se chiediamo responsabilità all’Europa dobbiamo dimostrarla anche nel nostro Paese”.