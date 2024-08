Migranti: Gardini, ‘stop permessi finti con controlli più seri’

21 Agosto 2024

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni continua a dimostrare di saper difendere i confini nazionali e di saper affrontare il fenomeno dell’immigrazione incontrollata con il drastico calo della concessione dei permessi ai finti rifugiati. Ancora una volta il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia dimostra di mantenere la parola data agli elettori attraverso l’attivazione di maggiori e più seri controlli sulla protezione concessa agli immigrati”. Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“I numeri parlano chiaro: all’aumento del 61% delle richieste di protezione internazionale esaminate, corrisponde un aumento del 1.625% degli avvii dei procedimenti di cessazione o di revoca e addirittura l’incremento del 952% delle cessazioni dello status concesso a falsi rifugiati nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati dimostrano di aver intrapreso la strada giusta in materia di sicurezza della nazione e di contrasto all’immigrazione senza regole, favorendo l’integrazione di chi viene in Italia in maniera regolare”.