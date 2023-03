Migranti: Gasparri, ‘centrodestra impegnato in politica di rigore’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il centrodestra si è impegnato ad una politica di rigore sul fronte dell’immigrazione. E sarà coeso nel contrastare l’azione degli scafisti che sono i responsabili delle stragi nel Mediterraneo, causate da viaggi con mezzi improbabili”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

“Nessuno è indifferente di fronte a tragedie come quelle di Cutro che ci lasciano sconvolti. E va ribadito che l’Italia continua a salvare migliaia e migliaia di vite nel mare. Ed ha programmato l’ingresso di altri 80mila stranieri nel nostro Paese. Non possiamo però farci carico di tutte le disperazioni del pianeta e già sarà un’impresa accogliere un numero così elevato di persone provenienti dall’Africa e dall’Asia. Non certo le quantità colossali che le sinistre prospettano. E già l’ingresso legale di 80mila persone indica un numero molto grande e invalicabile. Altri propositi sono in contrasto con gli impegni presi con gli italiani dalla nostra coalizione. Nessuna corsa al rialzo e pieno sostegno all’azione del governo affinché l’Europa apra gli occhi e condivida politiche di accoglienza contenuta e di controllo delle frontiere marine. L’Italia è stata sempre generosa nei soccorsi. I processi non vanno fatti a chi aiuta ma ai trafficanti di persone e a chi nel mare li incoraggia”, conclude.