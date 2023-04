Migranti: Gasparri, ‘da Weber parole ferne e decise da condividere in Italia e Ue’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Eccellenti le parole del presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber che in un’intervista indica una politica di massima fermezza nei confronti dell’immigrazione clandestina. Weber esprime apprezzamento per l’azione del Governo italiano e ribadisce l’opportunità che l’Unione europea finanzi tutte le strutture volte a rafforzare il controllo dei confini ed esorta le stesse autorità comunitarie a un maggior sostegno nei confronti dell’Italia. Weber dimostra quindi che il vertice del Ppe ha idee chiare che coincidono totalmente con quelle che sta rappresentando Forza Italia nel Parlamento e nel Governo italiano. Abbinare alla solidarietà possibile, la fermezza indispensabile in materia di immigrazione”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Quel che stiamo facendo con i nuovi decreti -rivendica- e anche con l’emendamento che, insieme agli altri esponenti del centrodestra, ho presentato in queste ore, per rivedere le normative della protezione speciale in senso più restrittivo. Weber indica una strada chiara e lo fa con parole ferme e decise che noi dobbiamo non solo condividere ma sostenere nelle Istituzioni italiane e comunitarie. Il Ppe vuole difendere gli europei e vuole che si intervenga immediatamente in Tunisia con cifre adeguate. Weber ricorda quanto fatto con la Turchia mentre ora le indecisioni della Commissione europea, dimostrate anche dalla troppa prudenza del commissario Gentiloni, rischiano di causare danni all’Italia. L’Ue e Gentiloni agiscano con immediatezza. Non si può invocare solidarietà e poi non metterla in pratica con le risorse necessarie”.