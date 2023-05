Migranti: Gasparri, ”macroniani’ pensino a ordine pubblico devastato’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Proseguono le assurde dichiarazioni da parte di alcuni politici francesi nei confronti del governo italiano. Dopo le accuse del ministro dell’Interno Darmanin, apprendo per mezzo stampa le parole offensive e ingiuste del segretario generale del partito di Macron nei confronti della politica in materia di immigrazione della premier Giorgia Meloni. Affermazioni che dimostrano la presunzione di chi pensa più ad impartire lezioni agli altri invece che gestire la caotica situazione in casa propria”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI)

“I ‘macroniani’ dovrebbero guardare all’ordine pubblico devastato in Francia, tra proteste e manifestazioni infuocate al centro di Parigi, piuttosto che preoccuparsi della politica italiana sull’immigrazione. Noi non ci faremo intimidire dalle critiche, il governo di centrodestra va avanti con decisione nelle sue scelte, necessarie per la sicurezza del Paese e la tutela dei cittadini”, conclude Gasparri.