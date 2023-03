Migranti: Gasparri, ‘problema da governare, approdi non solo in Italia’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo un problema immigrazione che deve essere governato, contenuto e disciplinato. Ho trovato pretestuoso polemizzare sulle dichiarazioni del ministro Piantedosi mentre ci sono scafisti che organizzano viaggi incredibili con mezzi inadeguati. Dopodiché nessuno si è interrogato sul motivo per il quale questo barcone ha costeggiato per molti giorni le coste della Grecia e invece che sbarcare ha proseguito fino ad arrivare in Italia, mettendo a rischio la vita delle persone. Anche la Grecia è un Paese dell’Ue”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ospite di ‘Omnibus’ su La7.

“L’Italia -ha aggiunto- non può essere l’unico punto di approdo. Si chiede condivisione all’accoglienza da parte di tutta Europa. Il nuovo Governo, insieme al ministro Piantedosi, ha varato un decreto flussi con cui abbiamo dimostrato tutta la nostra solidarietà. Organizzazioni serie, come la comunità Sant’Egidio, hanno contribuito all’accoglienza di migliaia di persone, giunte negli aeroporti italiani. Ma ora c’è bisogno di più controllo, più condivisione e di bloccare le partenze incontrollate”.