Migranti: Gasparri, ‘vergognoso accusare Italia per quanto accade in acque libiche’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Condotta vergognosa della sinistra italiana che continua a speculare sulle tragedie del Mediterraneo con un cinismo davvero inquietante. Si verifica una tragedia in acque di competenza della Libia e, insieme ad alcune Ong, c’è qualcuno che fa polemica con le autorità italiane che non hanno alcuna responsabilità. Altri Paesi devono vigilare sulle acque di loro competenza. L’Italia non è il gendarme del pianeta. E chi rivolge accuse false incoraggia scafisti e sedicenti Ong. Bisogna bloccare le partenze. Serve una ferma e decisa iniziativa internazionale. Accusare le autorità italiane per quanto accade in ambiti di competenza libica è un’autentica vergogna”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.