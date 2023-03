Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Ancora morti e dispersi in mare, questa volta al largo della Libia. Serve un Piano straordinario con l’Europa o non troveremo una via d’uscita. L’immigrazione va affrontata e gestita con la politica e con gli accordi internazionali, non con gli slogan”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.