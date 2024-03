Migranti: Ghirra (Avs), ‘informativa urgente Piantedosi su Cpr Macomer’

26 Marzo 2024

Roma, 26 mar. – (Adnkronos) – Un’informativa urgente del ministro Piantedosi “sulla situazione dei cpr e in particolare su quello di Macomer dove nella notte tra domenica e lunedì è scoppiato un incendio, pare di natura dolosa, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, che ha reso in parte inagibile la struttura. I migranti potranno essere trasferiti altrove? Tutti i cpr sono strapieni perché questo sistema schifoso non funziona. Non sarà il caso di strutturare un sistema più rispettoso dei diritti delle persone?”. A chiederlo Francesca Ghirra (Avs), intervenendo in Aula a Montecitorio, ed evidenziando “l’incuria” in cui verte la struttura e le condizioni di “malessere e tensione” che caratterizzano la permanenza delle persone che lì si trovano.

“I cpr – continua Ghirra – sono lager in cui vengono violati i diritti delle persone, luoghi di degrado, sofferenza e abbandono che non servono ad affrontare i fenomeni migratori e devono essere chiusi” e “faremo un esposto perché sano verificate le condizioni del cpr di Macomer”.