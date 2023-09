Migranti: Gori, ‘governo in difficoltà, la smetta con sportellate a Ue e propaganda’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “5.000 sbarchi in un giorno a Lampedusa sono un serio problema per il governo Meloni, come lo sarebbero per qualunque governo. C’è poco da compiacersi quindi delle difficoltà in cui si trova l’esecutivo. Cerchiamo di collaborare tutti. A due condizioni, però”. Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori del Pd, su twitter.

La prima “che la si chiuda qui con la propaganda dei blocchi navali, dei porti chiusi e delle Ong che ‘attirano i migranti’: tutte sciocchezze alla prova dei fatti”. E la seconoda “che si smetta di fare inutilmente a sportellate con l’Europa (vedi Mes, riforma del Patto di Stabilità, ecc.) visto che senza Europa sarà assai dura gestire/arginare flussi di questa portata. Nel breve va messa in campo una capacità organizzativa e logistica che il sistema dell’accoglienza in capo alle prefetture non è in grado di assicurare”.