Migranti: Gribaudo, ‘no commissariamenti a presidenti regione’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “I presidenti di regione hanno ragione a non voler essere commissariati anche perché l’approccio su questo tema sembra essere sempre emergenziale quando ormai sappiamo essere un tema strutturale, se ne parla da oltre 20 anni, un fenomeno che nel frattempo è anche cambiato”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, a Otto e mezzo su La7.

“Rispetto a questo, l’iniziativa del governo, tra l’altro senza condivisione come ha raccontato poco fa il presidente Bonaccini, ci dice intanto che non c’è una condivisione con chi territorialmente ha a che fare e gestisce l’accoglienza e l’integrazione, senza contare che sono uno schiaffo anche alle realtà economiche. Ricordiamo solo qualche settimana fa il click day, abbiamo visto che rispetto alla soglia imposta dal governo con il decreto flussi le richieste, non di pericolosi facinorosi di sinistra ma da Confindustria Veneto, ci raccontano come in questo Paese servirebbero il triplo delle persone per dare una mano concreta”.

“Ci sono degli elementi rispetto ai quali sindaci e presidenti di regioni stanno ponendo il tema della protezione umanitaria che rischia di aggravare ulteriormente la situazione. Perché non è che queste persone spariscono, semmai continueranno a vivere in questo stato ancora più complicato”.