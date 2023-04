Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il #Governo vuole eliminare la protezione speciale per i migranti, l’unico sistema pubblico e non emergenziale di accoglienza. Mettono l’ideologia davanti al pragmatismo, la propaganda prima di tutele e integrazione. Ascoltino i Sindaci in protesta. Si fermino”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vice presidente dell’Assemblea dem.