Migranti: Gribaudo, ‘vogliamo superare Bossi-Fini’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Rispetto ai sindaci, sono d’accordo che non ci deve essere una differenziazione con diverse politiche migratorie, e lo vorrei anche su sanità, scuola e lavoro, in un Paese come l’Italia nel 2023, ma molte volte presidenti di regione e soprattutto sindaci sono senza strumenti, in tutti questi anni hanno già provato a lavorare con leggi come la Bossi-Fini che vanno abolite e cambiate, lo dice anche lo stesso Fini. Dovremmo riuscire a fare un passo in avanti, lo dico alla sinistra e alla destra, che, però, a differenza nostra è al governo”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, a Otto e messo su La7.

“Non ho mai negato che serva un ripensamento delle politiche anche da parte del Partito democratico. Chi vi parla è una delle poche deputate che ha sempre votato contro il finanziamento della guardia costiera libica e ci tengo a chiarirlo a proposito di essere in linea con la segretaria, lo abbiamo chiarito anche nella battaglia congressuale. Su questi temi vogliamo superare la Bossi-Fini”.