Migranti: Iezzi (Lega), ‘Cei dovrebbe chiarire quanti intende ospitarne’

28 Agosto 2024

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La Cei dovrebbe essere chiara con i fedeli e dire loro quanti migranti intende ospitare in Vaticano. Le critiche costruttive sono sempre apprezzate, quindi siamo certi che i vescovi sapranno proporre soluzioni concrete. Non vogliamo credere che la Conferenza Episcopale Italiana possa essere influenzata in alcun modo dalla politica”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.