Migranti: Iezzi (Lega), ‘giudice Apostolico schierata è ormai dato di fatto’

Ottobre 15, 2023

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “A Catania Apostolico partecipa a una manifestazione dove si insultano pesantemente le Forze dell’Ordine. Nel 2019 si spende per scagionare il figlio dopo una manifestazione a Padova. Che non fosse imparziale era chiaro sin dal primo like, ma il suo essere schierata ormai è cosa certa. Saremmo curiosi di sapere se ha segnalato i manifestanti che hanno oltraggiato le divise nel 2018. Nel frattempo, esprimiamo totale solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell’Ordine”. l Così il deputato della Lega Igor Iezzi.