Migranti: in dl Paesi sicuri ipotesi via libera a ricorso Appello su rimpatri

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Secondo quanto si apprende da fonti di governo, nella versione definitiva del dl sui Paesi sicuri per il rimpatrio approvato ieri dal Consiglio dei ministri (“Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”) potrebbe essere inserita una norma che prevede il ricorso in Corte d’Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti: ordinanze che al momento, in base a quanto prevede la versione attuale del decreto, possono essere impugnate in Cassazione. Il testo – riferiscono le stesse fonti – non è ancora chiuso e potrebbe subire ulteriori modifiche.