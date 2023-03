Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – Secondo quanto si apprende da fonti di governo, nella nottata sono in programma trasferimenti di migranti con aerei dell’Aeronautica militare da Lampedusa per decongestionare gli hotspot al collasso. Sull’isola è inoltre al lavoro il personale della Protezione civile per fornire assistenza dopo gli ultimi arrivi.