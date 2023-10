Migranti: inchiesta Karibu, venerdì interrogatori per moglie e suocera Soumahoro**

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Inizieranno venerdì prossimo gli interrogatori di garanzia davanti al gip di Latina per i familiari di Aboubakar Soumahoro, raggiunti da misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta su alcune cooperative che si occupavano della gestione dei migranti. Davanti al giudice compariranno la moglie del parlamentare, Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo. Nell’ambito dell’indagine condotta dalla Gdf, un figlio della suocera di Soumahoro è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora. Le accuse per gli appartenenti al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata Karibu sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e autoriciclaggio.