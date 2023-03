Migranti: interrogazione Pd, Crosetto chiarisca in aula su legami tra sbarchi e Wagner

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Interrogazione Pd firmata a Stefano Graziano, Piero Fassino, Andrea De Maria e Nicola Carè “al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa” in merito alle dichiarazioni di ieri dei ” ministri della Difesa, Crosetto, e degli Affari Esteri, Tajani” sul fatto che “l’aumento degli arrivi di migranti in Italia sarebbe da imputare a una strategia della divisione Wagner”.

Inoltre, si legge nel testo, “il ministro Crosetto ha continuato affermando che l’Ue, la Nato e l’Occidente ‘dovrebbero inoltre prendere atto che l’immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette. L’Alleanza Atlantica si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se i paesi più esposti a ritorsioni di vario tipo (come aprire i ‘rubinetti’ dell’immigrazione da parte di alcuni Stati) vengono lasciati soli'”.

Di qui il Pd chiede di sapere “se il ministro intenda chiarire al più presto a questo Parlamento, a quali evidenze faccia riferimento riguardo gli eventuali legami tra sbarchi e infiltrazioni russe fa riferimento”. E “cosa intenda quando afferma che ‘l’alleanza atlantica rischia di incrinarsi se l’Italia viene lasciata sola’ e quali azioni si attenda in tal senso dalla Nato, che, qualora disattese, rischierebbero addirittura di incrinare, in questa fase di destabilizzazione mondiale dovuto al conflitto ucraino, i nostri saldi e consolidati rapporti nell’alleanza atlantica”.