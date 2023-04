Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Irritazione del Pd al Senato, dove è in corso l’esame del dl Cutro. I dem, mentre è in corso la conferenza dei capigruppo, puntano il dito contro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Il ministro – attaccano fonti Pd – ha rotto un patto di lealtà presentando un emendamento canguro che di fatto ‘riscrive’ una cospicua parte del testo, dopo aver promesso che non lo avrebbe fatto. Stiamo protestando contro una ‘porcata’”.