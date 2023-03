Migranti: Ismu, ‘aumenta povertà assoluta, riguarda più di una famiglia su tre’

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Aumenta la povertà per le famiglie straniere in Italia: secondo il XXVIII Rapporto sulle migrazioni presentato oggi a Milano da Fondazione Ismu Ets, nel 2021 la povertà assoluta ha interessato il 30,6% delle famiglie di soli stranieri, in crescita di quasi quattro punti percentuali rispetto al dato rilevato nel 2020.

Dal rapporto, inoltre, si osserva che l’alta incidenza di famiglie immigrate in condizioni di povertà assoluta e relativa, anche tra gli stranieri regolarmente occupati, è la spia del diffondersi del lavoro ‘povero’, non più in grado di generare integrazione, ma che anzi produce disagio sociale.

“Le numerose criticità che caratterizzano il mercato del lavoro degli immigrati -sottolinea la Fondazione- evidenziano la necessità di una nuova governance dei processi migratori e di inclusione, oggetto di analisi del Libro bianco sul governo delle migrazioni elaborato da Ismu”.