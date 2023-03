Migranti: Ismu, ‘calano studenti con background migratorio, è prima volta da 40 anni’

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Nell’anno 2020/2021, per la prima volta da circa 40 anni, in Italia si registra una diminuzione del numero degli studenti con background migratorio (sono circa 865mila, con una flessione di 11.413 rispetto al precedente anno scolastico). E’ quanto emerge dal XXVIII Rapporto sulle migrazioni presentato oggi a Milano da Fondazione Ismu Ets.

L’analisi rileva inoltre che i nati in Italia rappresentano il 66,7% degli alunni con cittadinanza non italiana. Per quanto riguarda le confessioni religiose, infine, Ismu stima che all’1 luglio 2022 i cristiani nel loro complesso rappresentino la maggioranza assoluta (53,1%) tra gli stranieri residenti in Italia, con una presenza di immigrati cattolici che si attesta al 17,1% (i musulmani sono il 29,4%).