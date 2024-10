Migranti: Iv deposita esposto a Corte Conti, su Albania danno erariale da premier Meloni**

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Come già preannunciato, ho depositato questo pomeriggio un esposto alla Corte dei Conti affinché valuti la configurazione di un danno erariale da parte della Premier Giorgia Meloni in merito alla vicenda che ha visto imbarcare verso i centri albanesi- per poi essere costretti a tornare indietro- 12 migranti”. Così il deputato e tesoriere di Italia Viva, Francesco Bonifazi.

“A nostro avviso, la premier non poteva non essere a conoscenza del fatto che quel trasferimento viola il diritto europeo e che quindi l’autorità giudiziaria avrebbe potuto giudicarlo illegittimo. Siamo un Paese con una pressione fiscale elevatissima in cui si continuano a chiedere sacrifici ai cittadini: è vergognoso utilizzare i soldi degli italiani per giocare a fare l’Istituto Luce”.